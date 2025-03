Crnogorske fudbalerke upisale pobjedu na startu turnira u Belfastu

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je pobjedu na startu turnira druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, za fudbalerke do 17 godina.

Crna Gora je u Belfastu, u prvom kolu grupe B1, savladala domaćina, Sjevernu Irsku 2:1.

Izabranice selektora Mirka Marića povele su u četvrtom minutu golom Teodore Cebalović.

Izjednačila je, samo dva minuta kasnije, Džesika MekGineš.

Pitanje pobjednika riješila je Jana Merdović u 21. minutu.

U drugom meču te grupe Estonija i Kazahstan igrali su neriješeno 2:2.

Crna Gora će u drugom kolu, 20. marta, igrati sa Estonijom (13.30), dok će joj u posljednjem kolu, tri dana kasnije (18.30), rival biti Kazahstan.

