Crnogorske fudbalerke sjutra sa Azerbejdžanom

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Bakuu sa Azerbejdžanom, na startu novog ciklusa UEFA Lige nacija.

Crna Gora i Azerbejdžan bili su rivali u grupi i u prethodnom izdanju Lige nacija.

Oba duela pripala su azerbejdžanskoj selekciji, koja je u Podgorici slavila 1:0, a u Bakuu 3:0.

Utakmica u Bakuu počeće u 12 sati.

Crnogorsku selekciju na startu grupe C4, osim gostovanja Azerbejdžanu, očekuje i duel sa Litvanijom, u utorak na Trening kampu Fudbalskog saveza.

