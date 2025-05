Crnogorska reprezentacija zaustavljena u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore u minifudbalu nije uspjela da se plasira u finale Svjetskog prvenstva u Bakuu.

Crnogorski fudbaleri poraženi su danas u polufinalnom meču od Azerbejdžana 2:1.

Domaćin šampionata poveo je golom Agaseida Gasimova u 23. minutu.

U 30. minutu Crna Gora je nakon lijepe akcije došla do izjednačenja – Đuro Mugoša je ubacio loptu na drugu stativu, gdje se najbolje snašao Nikola Radonjić i poravnao na 1:1.

Pitanje pobjednika riješio je Ramiz Čovdarov preciznim udarcem sa desetak metara u 44. minutu.

Crna Gora će u meču za treće mjesto igrati sa poraženim iz duela Srbije i Mađarske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS