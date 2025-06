Crnogorska reprezentacija bez medalje u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Mini fudbal reprezentacija Crne Gore kao četvrtoplasirana završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.

Crnogorski fudbaler poraženi sudanas u meču za trećemjesto od Srbije 3:0.

U utakmici za medalju, neizvjesnoj i tvrdoj bez mnogo šansi, SRbija je povela u 21. minutu golom Žarka Matića.

Na 2:0, nakon greške crnogorskog golmana Vasilija Gojačanina, povisio je Zarija Gojković u 25. minutu.

Najbolja priliku za Crnu Goru imao je Rijad Dervišević u 46. minutu, šutirao je iz dobre pozicije, ali je odlično intervenisao golman Srbije.

Konačan rezultat postavio je Veselin Guberinić u 53. minutu.

