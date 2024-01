Crna Gora u Poreču sa Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće danas sa Hrvatskom na startu pripremnog turnira Kroacija kup u Poreču. Početak meča zakazan je za 17 sati. Crnogorske rukometaše u petak očekuje duel sa Slovenijom. Izabranicima selektora Vlada Šole dueli u Poreču biće generalna proba za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

