Crna Gora u polufinalu SP

Podgorica, (MINA) – Minifudbal reprezentacije Crne Gore plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u Bakuu.

Izabranici Dejana Raspopovića savladali su danas u četvrtfinalnom meču selekciju Češke 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Rijad Dervišević u 39. minutu.

Crna Gora će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Engleske i Azerbejdžana.

