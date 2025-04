Crna Gora u grupi sa selekcijama Turske, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Češke, Grčke i Kosova

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u drugoj grupi, u Prištini, sa selekcijama Turske, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Češke, Grčke i Kosova, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat će biti odigran od 2. do 13. jula u Tirani i Prištini.

Izabranice selektora Petra Kokovića prethodnog vikenda u Mariboru ostvarile izborilesu plasman na Evropsko prvenstvo kao prvoplasirane u grupi A i kao jedina selekcija iz svih pet kvalifikacionih grupa koja nije izgubila nijedan set.

One su prva crnogorska ženska odbojkaška selekcija koja je kroz kvalifikacije izborila plasman na veliko takmičenje.

Na šampionatu učestvuje ukupno 16 reprezentacija, podijeljenih u dvije grupe.

Polufinalni mečevi i utakmice za medalje biće odigrani u Tirani.

