Crna Gora sjutra sa Finskom

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Vanti sa Finskom kvalifikacioni duel za plasman na Evropsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši bi tom pobjedom i zvanično osigurali plasman na šampionat.

Prvi međusobni duel u Podgorici dobili su 29:29, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarili su dva trijumfa i po poraz i remi.

Slavili su i protiv Slovačke u Košicama 38:35, dok protv Mađarske imaju polovičan učinak – poraz u Podgorici 29:26 i remi u Tatabanji 29:29.

Finska nakon četiri kola ima polovičan učinak – po dva trijumfa i poraza.

Duel u Vanti zakazan je za 17 sati i 30 minuta.

U drugom meču te grupe, 30 minuta kasnije u Hlohovecu, Slovačka će ugostiti Mađarsku.

Rukometaši Crne Gore kvalifikacije će završiti u nedjelju duelom sa Slovačkom u Baru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS