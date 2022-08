Crna Gora sjutra sa Finskom

Podgorica, (MINA) – Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Pljevljima sa Finskom na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Rivali u B grupi su još Češka i Island.

Selektor Milorad Krunić kazao je da je ekipu blizu maksimuma forme i da se to osjetilo kroz protekle treninge.

“Loše je to što je prva utakmica i odmah na početku toliko važna. Moj cilj je da naša najbolja utakmica i naša najbolja partija bude u posljednjem kolu u Finskoj. Ako bismo uspjeli u kontinuitetu da odigramo šest utakmica onako kako smo trenirali i kako smo se pripremali, ne misleći samo na ovu, mislim da bismo sigurno bili blizu uspjeha i rezultata”, rekao je Krunić.

On je istakao da je reprezentacija znatno podmlađena, navodeći da je veliki peh povreda Nikolete Perović.

Kapiten Tatjana Bokan kazala je da je Perović jedna od udarnih igala reprezentacije, ali da vjeruje da će Dijana Vuković moći da nadomjesti taj nedostatak.

“Iskoristila bih priliku da pozovem navijače da dođu u što većem broju kako bi nas podržali, jer su nam zaista potrebni zbog toga što je riječ o jednoj jako mladoj reprezentaciji”, kazala je Bokan.

Finska je u prošlom ciklusu bila bolja od Crne Gore u borbi za drugo mjesto u grupi, motiv za revanšom je prisutan.

Duel u dvorani Ada počeće u 17 sati i 30 minuta.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz šest grupa.

