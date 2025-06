Crna Gora sjutra sa Danskom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Bukureštu sa Danskom utakmicu drugog kola A grupe Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Obje selekcije upisale su poraze na startu šampionata.

Crnogorska reprezentacija je, u debiju na velikim takmičenjima, nakon preokreta poražena od Rumunije, dok je od Danske bolja bila Španija 1:0.

Duel Crne Gore i Danske na stadionu Đulešti počeće u 17 sati.

U drugom meču te grupe, u 20 sati na stadionu Anhel Jordanesku, sastaće se Rumunija i Španija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS