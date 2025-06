Crna Gora šesta na Svjetskom prvenstvu

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore kao šestoplasirana završila je nastup na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu za igrače do 20 godina.

Crnogorski vaterpolisti u meču za peto mjesto poraženi su od Srbije 21:14 (6:5, 5:3, 6:4 i 4:2).

Utakmica je bila izjednačena do finiša druge četvrtine, dva i po minuta prije kraja tog perioda bilo je 9:8 za Srbiju.

Do kraja je rival dominirao i zasluženo slavio.

Najefikasniji u timu Crne Gore bio je Danilo Stupar sa šest golova, tri je upisao Srđan Janović, a po jedan Draško Samardžić, Radivoj Radanović, Ivan Marković, Tim Perov i Meldin Hadžić.

Andrija Bjelica imao je devet, a Danilo Rajević jednu odbranu.

