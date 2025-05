Crna Gora sa Slovenijom, Švajcarskom i Farskim Ostrvima

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Crne Gore na Evropskom prvenstvu igraće u D grupi sa Slovenijom, Farskim Ostrvima i Švajcarskom, odlučeno je danas žrijebom.

Šampionat će biti odigran od 15. januara do 1. februara naredne godine u Danskoj Švedskoj i Norveškoj.

Domaćin grupe D će biti Berum, predgrađe Osla, a plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

Crnogorski rukometaši sedmi put uzastopno, osmi ukupno, igraće na evropskim prvenstvima.

“Utisak je da su izabranici selektora Didije Dinara dobro prošli na žrijebu u Herningu i da mogu da budu konkurentni u grupi D. I imaće grupu koja im dozvoljava da se nadaju trećem plasmanu u glavnu fazu u istoriji, nakon što su to uspjeli na EHF Euru 2008 i 2022. godine”, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Crna Gora je žrijebana iz trećeg šešira.

U A grupi igraće Srbija, Španija, Njemačka i Austrija; u B grupi Danska, Portugalija, Sjeverna Makedonija i Rumunija; a u C grupi Francuska, Norveška, Poljska i Ukrajina.

Rivali u E grupi biće Švedska, Hrvatska, Holandija i Gruzija, doik su u F grupi svrstani Mađarska, Island, Poljska i Italija.

