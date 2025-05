Crna Gora sa Hrvatskom, Grčkom i Kinom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na Svjetskom prvenstvu u Singapuru igraće u D grupi sa svjetskim prvakom Hrvatskom, Grčkom i Kinom, odlučenoje danas žrijebom u Budimpešti.

Šampionat je na programu od 11. do 24. jula.

Crnogorski vaterpolisti nedavno su igrali protiv Hrvatske i Grčke u Svjetskom kupu.

Od Hrvatske poraženi su u četvrtfinalnom meču Superfinala, a od Grčke u meču za treće mjesto na preliminarnom turniru u Rumuniji.

U A grupi igraće Italija, Srbija, Rumunija i Južna Afrika, rivali u B grupi biće Australija, Španija, Mađarska i Japan, dok su u C grupu svrstani Singapur, Brazil, Kanada i Sjedinjene Američke Države.

Pobjednici grupa izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok drugoplasirane i trećeplasirane očekuje dodatna runda plej-ofa.

Svjetsku titulu brani Hrvatska, koja je prošle godine u Dohi u finalu savladala Italiju.

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore od Mundijala 2013. u Barseloni, kada je stigla do finala, nije uspjela da prođe četvrtfinale.

