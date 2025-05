Crna Gora sa 297 takmičara na Balkanskom prvenstvu u Baru

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na Balkanskom prvenstvu za poletarce, pionire i nade u Baru predstavljaće 297 takmičara, saopšteno je iz Karate saveza.

Bar će od petka do nedjelje biti domaćin šampionata Balkana za djecu i okupiće rekordnih 1.796 takmičara iz 13 država.

Prijavljeni su takmičari iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunuije, Srbije, Slovenije, Turske i Crne Gore.

Biće to najmasovnije Balkansko prvenstvo do sada.

Crnogorske takmičare vodiće 49 selektora i trenera.

U petak, prvog takmičarskog dana, na tatami će dječaci u katama (2012, 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017), borbe za djevojčice 2012. (do 39 i 44), 2013. (do 45 i 50), 2014. (do 40 i preko 44) i 2015. godište (sve težinske kategorije).

Svečano otvaranje na programu je u petak u 13 sati.

