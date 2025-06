Crna Gora pobjedom u Litvaniji do B divizije

Podgorica, (MINA) – Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Druskininkai selekciju Litvanije 1:0, u utakmici šestog kola grupe C4 UEFA Lige nacija.

Crna Gora je tom pobjedom osvojila prvo mjesto u grupi i izborila direktan plasman u B grupu.

Izabranice selektora Mirka Marića dobile su i prvi međusobni duel u Podgorici (3:1), a u grupi C4 upisale su i dva remija sa Azerbejdžanom.

Odlučujući pogodak postigla je Medina Dešić u 67. minutu.

U samom finišu Crna Gora je mogla i do ubjedljivijeg vođstva, ali je Jasna Đoković sa ivice peterca šutirala preko gola, dok je šut Selme Ličine zaustavila litvanska golmanka Šeškute.

Crna Gora je u Litvaniji igrala bez kapitenke Slađane Bulatović, Anđele Tošković i Maše Tomašević, dok je uprkos problemima sa povredom leđa nastupila Armisa Kuč.

