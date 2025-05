Crna Gora pobijedila u Vanti i izborila EP

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Vanti selekciju Finske 33:28 (19:12), u petom kolu kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo.

Crnogorski rukometaši, koji su dobili i prvi međusobni duel (29:28), upisali su treći trijumf i kolo prije kraja takmičenja obezbijedili plasman na šampionat.

Izabranici selektora Didije Dinara pitanje pobjednika riješili su u finišu prvog poluvremena.

Golom Branka Vujovića u 29. minutu poveli su 19:11, a početkom drugog poluvremena dva puta imali su i prednost od devet poena (21:12, 22:13).

Domaćin je u nastavku smanjio zaostatak, u 51. minutu razliku je sveo na tri gola (28:25), ali je Crna Gora sa tri vezana pogodaka riješio sve dileme.

Najefikasniji u pobjendičkoj selekciji bio je Branko Vujović sa sedam, Miodrag Ćorsović je postigao šest, a po gol manje Radojica Čepić i Miloš Vujović.

U finskoj selekciji najbolji je bio Santeri Vainionpa sa osam pogodaka.

Rukometaši Crne Gore kvalifikacije će završiti u nedjelju duelom sa Slovačkom u Baru.

