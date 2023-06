Crna Gora osma na ekipnom prvenstvu Evrope

Krakov, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore kao osmoplasirana završila je nastup na ekipnom prvenstvu Evrope – treća grupa u Silesiju.

Crnogorski atletičari nakon 37 disciplina osvojili su 258 bodova i za bod nadmašili Albaniju, a za tri Jermeniju.

Bodove su osvajali u 35 disciplina, a bez njih ostali su u skoku s motkom u obje konkurencije ukupno 258 bodova

Najzaslužnije za napredak crnogorske selekcije na rang listi posljednjeg takmičarskog dana bile su Marija Vuković, koja je trijumfovala u skoku u vis i Marija Bogavac, koja je završila kao trećeplasirana u bacanju koplja.

Vuković je ostvarila jedini trijumf za crnogorski sastav u Poljskoj, a do trijumfa došla je skokom od 187 centimetara.

“Cilj je bilo prvo mjesto i maksimalan broj bodova za Crnu Goru. Generalno prvo takmičenje poslije povrede i rupture lista, tako da je 187 centimetara i više nego dobro. Posebno, ako se ima u vidu da sam trenirala samo sedam dana, ali shvatila sam da mogu. Mjesec bez trčanja i sa blokiranim listom ostavlja tragove, tako da je ovog puta za 190 falilo malo. Bili su dobri skokovi, fali brzine, snage, napadanja. Zadovoljna sam”, rekla je Vuković agenciji MINA.

Ona je naglasila da je plasman na Olimpijske igre u Parizu glavni cilj.

“Voljela bih da napravim korak više nego u Tokiju, da ostvarim dobar rezultat. Nadam se, samo, da me zdravlje služi. Ako me tijelo bude slušalo i ako budem zadravo nadam se da cu skakati i poslije Pariza”, rekla je Vuković.

Bogavac je u bacanju koplja osvojila treće mjesto sa rezultatom 45,15 metara.

“Iskreno nijesam zadovoljna rezultatom, ali najvažniji su osvojeni bodovi za reprezentaciju. Ponovo sam na velikoj sceni poslije devet godina, nastup u Silesiju je veliko iskustvo za mene. Kada se sve uzme u vidu treće mjesto je sasvim u redu”, rekla je Bogavac.

Ona je naglasila da je trenirala sama u Baru i da su se na takmičenju mogli vidjtei nedostaci u u zaletu i da nije sve funkcioniralo kako treba.

“Slijede pripreme u Novom Sadu, nadam se da će biti bolje, da cu bacati preko 55 metara. To je cilj ove sezone”, rekla je Bogavac.

Po 11 bodova crnogorskoj reprezentaciji, osvajanjem petog mjesta, donijeli su Dragan Pešić u skoku u vis (185) i Tomaš Đurović u bacanju kugle (18,21). Najboljim rezultatom ove sezone (5.47) Ljiljana

Ljiljana Matović je nastup u skoku u dalj završila na šestom mjestu, Amir Papazi je bio sedmi u bacanju koplja (56,56), a mladi Beranac Ognjen Marsenić deveti u trci na 200 metara (22,23).

Kao desetoplasirani završili su Slađana Pejović u trci na 1.500 (4:50,62) i Željko Dabović na 5.000 metara (16:26,20), dok je Vesna Pavlićević u trci na 3.000 stipl, koja nije njena disciplina, zauzela 11. poziciju (14:12,17).

Po tri boda, osvajanjem 13. mjesta crnogorskoj reprezentaciji donijeli su Maša Bubanja u trci na 200 metara (26,68) i mješovita štafeta 4×400 (3.42,91).

Plasman u viši rang sa takmičenja u Silesiju izborili su atletičari Irske, Austrije i Izraela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS