Crna Gora nosilac na žrijebu za SP

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će biti nosilac na žrijebu za Svjetsko prvenstvo za rukometašice koji će 22. maja biti obavljen u holandskom Hertogenbosu, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Svjetska rukometna federacija (IHF) objavila je sastave šašira, a “lavice” su u povlašćenom položaju, nakon što su u aprilskom baražu bile bolje od Portugala.

Već je poznato da će Crna Gora igrati u grupi D u njemačkom Trieru i da će protivnik iz trećeg šešira biti Farska Ostrva.

Ostalo je da se žrijebom odrede ostala dva protivnika izabranica Suzane Lazović u grupnoj fazi.

Žrijebom će biti određeni sastavi osam grupa sa po četiri tima, a po tri prvoplasirana izboriće plasman u glavnu rundu planetarne smotre.

Na šampionatu će nastupiti 18 evropskih, pet azijskih, po četiri afričke i selekcije iz Južne i Centralne Amerike i jedna iz Sjeverne Amerike i Kariba.

Svjetsko prvenstvo na programu je od 26. novembra do 14. decembra.

Crnogorske rukometašice će, ukoliko izbore plasman u glavnu rundu, u drugoj fazi će igrati u Dortmundu.

