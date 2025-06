Crna Gora na startu sa Rumunijom

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore duelom sa Rumunijom zvanično će početi takmičenje na UEFA Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina.

Biće to prvi nastup neke crnogorske fudbalske reprezentacije na šampionatu Evrope.

Selektor Nenad Vukčević na zvaničnom predstavljanju rivala u grupi kazao je da vjeruje da će njegovi izabranici na pravi način predstaviti Crnu Goru i crnogorski fudbal u svom prvom nastupu na Evropskom prvenstvu.

“Definitivno da prvi meč znači mnogo i nama i selekciji Rumunije. Oni sigurno kao domaćini imaju svoje želje i ambicije, žele da se što bolje predstave na ovom turniru i da doguraju što dalje. Sa druge strane, mi takođe imamo svoje ambicije”, rekao je Vukčević.

On je naglasio da ima dosta problema oko sastava zbog povreda i obaveza igrača u svojim klubovima.

“Doveli smo 20 igrača koji su najbolji i za koje smatramo da će uraditi sve da na ovom turniru, kao reprezentacija koja prvi put učestvuje, predstave našu zemlju i naš fudbal na što bolji način”, rekao je Vukčević.

On je istakao da će njegov tim tražiti priliku da u prvom meču upiše pobjedu, navodeći da prva utakmica na turniru može odrediti dalji tok takmičenja.

“Definitvno da se nadamo i da vidimo svoju šansu da dođemo do polufinala. Sigurno je da su sve ekipe koje su došle na završni turnir veoma kvalitetne i da svako gleda na svoj način da dođe do polufinala i finala. Nas možda gledaju kao autsajdere i totalno smo rasterećeni kada je u pitanju plasman jer smo već ostvarili istorijski uspjeh za naš fudbal”, rekao je crnogorski selektor.

On je naglasio da nema smisla dolaziti bez ambicija i da će crnogorska reprezentacija iz utakmice u utakmicu tražiti svoju šansu da dogura što dalje.

“Svakako da imamo cilj da pobijedimo u prvoj utakmici jer ona umnogome određuje dalji tok takmičenja. Najviše smo se posvetili toj utakmici i uradićemo sve da dođemo do pobjede u sjutrašnjem meču”, rekao je Vukčević.

On je istakao da je veoma ponosan na sve što je ostvareno sa omladinskom reprezentacijom u dosadašnjem radu.

“Naravno da je osjećaj prelijep. Neko je selektirao ovu generaciju ranije i napravio uspjeh sa njima. Imao sa sreću da dobijem tu selekciju na turniru elitne runde, što je bio njihov treći nastup u elitnoj rundi i treća sreća kada je u pitanju borba za plasman na Evropsko prvenstvo”, zaključio je Vukčević.

Duel na stadionu Trjumfalna kapija u Bukureštu počeće u sati.

U drugom meču grupe A, u 18 sati na stadionu Đulešti, sastaće se selekcije Španije i Danske.

