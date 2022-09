Crna Gora na startu sa Francuskom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Podgorici sa Francuskom na startu Evropskog prvenstva za igrače do 19 godina.

Duel D grupe, na otvorenom bazenu Sportskog centra Morača, počeće u 19 sati.

U drugom meču te grupe, u 13 sati, sastaće se Mađarska i Turska.

U ostalim mečevima prvog kola sjutra će rivali biti:

Grupa A

Španija – Malta 9.00

Holandija – Češka 15.00

Grupa B

Hrvatska – Gruzija 10.20

Italija – Slovačka 16.20

Grupa C

Grčka – Rumunija 11.40

Srbija – Njemačka 17.40

Pobjednici grupa izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi igrati osminu finala.

Crnogorski vaterpolo, odlukom trenera Milana Ćirovića, predstavljaće Ilija Radović, Dragoljub Ćetković, Jovan Vujović, Neđo Baštrica, Vasilije Radović, Damjan Vujičić, Petar Vujošević, Marko Mršić, Matija Sladović, David Stevović, Mlađan Gopčević, Lazar Vukićević, Marko Bošković, Milan Nikaljević i Vladan Vukićević.

Ćiroviću će u stručbom štabu pomagati Nikola Mijanović i Dušan Ivanovski.

