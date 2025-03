Crna Gora na startu protiv Gibraltara

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u Nikšiću protiv Gibraltara na startu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Duel L grupe počeće u 18 sati.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 45 minuta, Češka će ugostiti Farska Ostrva.

Crnogorsku selekciju u martovskom ciklusu u utorak očekuje i duel protiv Farskih Ostrva.

