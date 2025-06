Crna Gora lako sa Slovenijom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti savladali su danas Sloveniju 3:1, u četvrtom kolu Olimpijade za ljude sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida u Vrnjačkoj Banji.

Izabranici selektora Radenka Lacmanovića upisali su drugi trijumf i nastavili borbu za visok plasman.

Na prvoj tabli, Predrag Nikač je bijelim figurama bio ubjedljiv protiv Mateja Znuderija i trijumfovao nakon dva sata igre.

Sa dobrim partijama nastavio je i Vjekoslav Vulević na drugoj tabli, koji je crnim figurama bio nemilosrdan prema Vladu Turičnikovu.

Na trećoj tabli nakon više od pet sati igre Radovan Damjanović je u indijskoj varijanti bijelim figurama remizirao sa Borom Gradišekom.

“Da je partija na trećoj ploči bila do kraja neizvjesna i koju je karakterisao oprez oba igrača potvrđuje i činjenica da su i nakon dvjesta minuta igre sve figure bile na tabli od 64 crno bijela polja”, kazao je selektor Lacmanović.

Milan Ivanović nakon dva teška meča i toliko poraza danas je crnim figurama bio precizniji i strpljiviji u sicilijanskoj partiji remijem sa Janezom Mlacnikom i crnogorskoj reprezentaciji donio sigurnu pobjedu od 3:1.

Crna Gora nakon četiri odigrana kola ima trijumf Litvanijom 3:1, poraz od Srbije 2,5 – 1:5 i remi sa Bugarskom, a nakon trijumf nad Slovenijom obezbijedila je plasman u gornji dio tabele.

Crna Gora će petom kolu igrati sjutra sa Španijom.

