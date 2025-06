Crna Gora 11. nakon prvog dana

Podgorica, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore zauzima 11. mjesto nakon prvog takmičarskog dana Ekipnog prvenstva Evrope – Treća grupa u Mariboru.

Od ukupno 37, prvog dana na atletskom stadionu Poljane održano je 20 disciplina, u kojima su izabranici selektora Osmana Erovića sakupili 132 boda.

Junak dana bio je Mihailo Roćenović, koji je trku na 400 metara istrčao za 47,75 sekundi, što je novi juniorski rekord Crne Gore.

Tim rezultatom ispunio je i normu za 28. juniorsko Evropsko prvenstvo, od 7. do 10. avgusta u Tampereu.

Seniorski rekord postavila je štafeta 4×100 metara u sastavu Amra Hubanjć, Mare Jablan, Iva Đoković i Anđela Drobnjak sa rezultatom 49 sekundi i jednu stotonku.

Najviše bodova reprezentaciji donijela je Marija Bogavac u bacanju koplja koja je zauzela treće mjesto.

Roćenović, četvrtoplasirani na 400 metara, osvojio je 12, Tomaš Đurović peti u bacanju kugle 11, a bod manje Radovan Sošić šestoplasirani u skoku u vis.

Prvo mjesto poslije prvog dana zauzima Island sa 260 bodova, ispred Luksemburga (219,5) i Moldavije (197).

