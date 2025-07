Ćorović i Jakšić obilježili trku na Njegušima

Podgorica, (MINA) – Član pljevaljskog AMSK AP Sport Aldin Ćorović (formula, kategorija 2) i Milan Jakšić (AMSK Kotor) u konkurenciji automobila (kategorija 1) osvojili su najviše bodova u bodovanju za prvenstvo Crne Gore na Međunarodnoj brdskoj auto trci Njeguši 2025.

U nadmetanju za Kup Lovćena kod formula pobijedio je Laslo Saz iz AK Dubrovnik.

Nadmetanje je održano na stazi dugoj 3,3 kilometra od Njeguša do Bukovice.

Veliki broj ljubitelja automobilizma pratio je vožnje 68 majstora volana iz Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, koju su predstavljali 14 klubova.

Na kraju ekipni pobjednik je Kotor sa 75 bodova.

Drugo mjesto zauzeli su sportski vozači Gorštaka sa 68 bodova, a isti broj imali su trećeplasirani vozači AMSK Podi.

Rekorde u svojim klasama postigli su Milan Jakšić, Mirko Vujačić, Darko Ivanovic i Srđan Radanović.

U generalnom plasmanu kategorije 1 trijumfovao je Milan Jakšić, ispred Jovana Perunovića i Tripa Pinjatića.

U kategoriji 2 pobjednik je Aldin Ćorović (AP Sport), a drugi je bio Ivan Subotić (AMSK Herceg Novi).

Po klasama prva mjesta osvojili su Vojo Radanović, Dragan Džogaz, Sava Nikčevic, Jovan Perunović, Balša Đuričković, Marko Janković, Marko Adžić, Darko Ivanović, Nikola Tošković, Mirko Vujačić, Mile Malović, Boško Tujković, Radovan Masoničić, Milan Jakšić, Ivan Ražnatović i Aldin Ćorović.

Organizatori trke bili su AMSK Lovćen rejsing tim i Auto i karting savez Crne Gore.

