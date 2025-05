CGES i POK produžili saradnju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Paraolimpijski komitet (POK) potpisali su danas novi sponzorski ugovor i saradnju produžili za još godinu.

Ugovor o generalnom sponzorsvu potpisali su predsjednik POK, Igor Tomić i izvršni direktor CGES-a, Ivan Asanović.

Saopšteno je da je vrijednost ugovora 35 hiljada EUR i da će sredstva biti usmjerena ka unaprjeđenju uslova za trening i nastupe paraolimpijskih sportista na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Navodi se da je CGES tim činom još jednom potvrdio svoju dugogodišnju posvećenost paraolimpijskom sportu i inkluziji.

Asanović je kazao da se od samog početka trude da budu čvrst oslonac crnogorskim paraolimpijcima.

“Njihova posvećenost i rezultati nas svakodnevno inspirišu, a naša je odgovornost da ih podržimo u ostvarivanju vrhunskih sportskih ciljeva. Vjerujemo u njihovu snagu, upornost i neiscrpnu inspiraciju koju donose svima nama. Sponzorstvo je zapravo poruka da zajedno rušimo prepreke i gradimo društvo jednakih šansi za sve”, rekao je Asanović.

Tomić se zahvalio generalnom sponzoru CGES-u na kontinuiranoj saradnji i naglasio važnost stabilnog partnerstva za razvoj paraolimpijskog sporta u Crnoj Gorii.

“Ovakva podrška ne znači samo finansijsku pomoć, već i priznanje vrijednosti i snage koje naši sportisti svakodnevno pokazuju”, kazao je Tomić.

U znak zahvalnosti za dugogodišnju podršku crnogorskom paraolimpijskom sportu, parastonoteniser Filip Radović uručio dres izvršnom direktoru kompanije.

Sapšteno je da CGES, kao društveno odgovorna kompanija, dosljedno ulaže u projekte koji promovišu inkluziju, jednakost i podršku zajednici, vjerujući da sport mora biti dostupan svima – bez barijera.

