Čelsiju trofej u Ligi konferncije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Čelsija pobjednici su Lige koferencije.

Čelsi je večeras u Vroclavu, u finalnom meču, savladao Betis iz Sevilje 4:1.

Londonski sastav postao je prvi tim koji je osvojio sva tri evropska trofeja – Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencije.

Betis, koji je igrao prvo evropsko finale, poveo je golom Abdea Ezalzulija u devetom minutu.

Do pobjede i preokreta, sedmog evropskog trofeja, ekipu Čelsija vodili su Enco Fernandes u 65, Nikolas Džekson u 70, Žadon Sančo u 83. i Moises Kaisedo u 90. minutu.

