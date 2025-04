CAMS-a: Zaštita sportista u Crnoj Gori na nezavidnom nivou

Podgorica, (MINA) – Zaštita sportista i sportistkinja segment je sportske oblasti koji u Crnoj Gori nije dovoljno razvijen, pokazalo je istraživanjej Centra za afirmaciju sporta i mladih (CAMS), u sklopu projekta Sport bez prepreka.

Navodi se da su zabrinjavajući rezultati istraživanja, realizovanog na nivou nacionalnih sportskih saveza, pokazali da jedan od tri sportska saveza u Crnoj Gori ne zna kome da prijavi slučajeve nasilja, diskriminacije ili zanemarivanja, dok 72 odsto saveza nikada nije pohađalo edukacije iz oblasti zaštite sportista.

Saopšteno je da ti podaci jasno ukazuju na potrebu za podizanjem svijesti o značaju zaštite sportista i sportistkinja, kao i za osnaživanjem sportskih organizacija da razviju odgovarajuće mehanizme zaštite.

Zamjenica generalnog sekretara Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK) Maja Peković kazala je da duboko vjeruje da svaki sportista i svaka sportistkinja, bez obzira na pol, porijeklo ili sposobnosti, zaslužuje da se razvija u bezbjednom, podržavajućem i inkluzivnom okruženju.

Prema njenim riječima, projekat Sport bez prepreka je više od inicijative, jer je kreiran kao naša zajednička vizija budućnosti u kojoj su zaštita dostojanstva, prava i potencijala svakog sportiste i svake sportistkinje neupitni prioriteti.

“Rezultati sprovedenog istraživanja jasno pokazuju potrebu za jačanjem zaštite svih sportista i sportistkinja, pogotovu onih iz ranjivih grupa. Ti rezultati su i naš poziv na akciju i podsjetnik da snaga sporta leži u njegovoj sposobnosti da nikoga ne ostavi po strani. COK će i dalje biti pouzdan partner u svim inicijativama koje unaprjeđuju sigurnost, ravnopravnost i integritet sporta u našoj zemlji”, kazala je Peković.

Projekat Sport bez prepreka bavi se ključnim problemima zlostavljanja, diskriminacije i zanemarivanja u sportu, posebno ranjivih grupa kao što su djeca, žene, etničke manjine i osobe sa invaliditetom.

“Projekat ima za cilj da osnaži sportiste, sportistkinje, kao i sve učesnike u sportu da prijavljuju i adekvatno adresiraju slučajeve nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja. Kroz projektne aktivnosti želimo da damo doprinos izgradnji kulture otvorenosti, odgovornosti i adekvatne podrške u sportu u Crnoj Gori”, kazao je projektni menadžer u Centru za afirmaciju sporta i mladih, Milorad Šutulović.

On je najavio će CAMS, kao nastavak projektnih aktivnosti, 15. maja u hotelu Voko organizovati događaj Siguran sport za sve: Izazovi i mogućnosti u implementaciji bezbjednosnih praksi u crnogorskom sportu.

Saopšteno je da se projekat implementira uz podršku regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Center for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS