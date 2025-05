Budvanska rivijera pobijedila Lovćen, sa Mornarom za trofej

Podgorica,(MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere i Mornara 7 igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Budvani su večeras u polufinalu završnog turnira u Bemaks areni savladali branioca trofeja i zvaničnog šampiona, ekipu Lovćena 28:23, dok je Mornar 7 u istim rezultatom bio bolji od Rudara.

Budvani će igrati za drugi trofej Kupa, nakon što su bili pobjednici i 2023. godine.

Mornar 7 je prvi put u finalu Kupa Crne Gore.

Budvane su do pobjede vodili Aleksandar Glendža i Novak Bajčeta sa po sedam golova.

U redovima Lovćena po pet pogodaka postigli su Danilo Pajović i Vuk Mrvaljević.

Najefikasniji u barskoj ekipi bio je Božidar Nikočević je sa sedam golova.

Istakao se i golman Filip Junković sa 12 odbrana.

U ekipi iz Pljevalja najefikasniji je bio Andrija Jokić sa sedam golova, dok je Dejan Čolović imao 15 odbrana.

Finalni meč na programu je sjutra u 18 sati.

U finalu Kupa za rukometašice, tri sata ranije, sastaće se OTP Group Budućnost i Levalea 2010.

