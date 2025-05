Budvanska rivijera osvojila trofej

Podgorica, (MINA) – Rukometaši Budvanske rivijere pobjednici su Kupa Crne Gore.

Budvanski tim je danas u Bemaks areni, u finalnom meču završnog turnira, savladao Mornar 7 rezultatom 21:20 i drugi put u klupskoj istoriji osvojio trofej pobjednika Kupa.

Budvanska rivijera Budva je bila pobjednik i 2023. godine, dok je Mornar 7 propustio priliku da prvi put osvoji trofej.

Utakmica je bila puna preokreta i donijela je uzbuđenja do samog kraja.

Mornar 7 je bolje krenuo i poveo 3:1, Budvani su preokrenuli sredinom prvog poluvremena (7:5 u 18. minutu), ali su se Barani vratili i na veliki odmor otišli sa minimalnom prednošću – 11:10.

Budvanska rivijera je uglavnom imala prednost tokom drugog poluvremena, Mornar 7 se nije predavao ni kada je Aleksandar Glendža svom timu donio dva gola prednosti – 21:19, dva minuta prije kraja.

Aleksa Ražnatović je smanjio zaostatak na samo gol minut i po prije kraja, imao je i šut za remi u posljednjem napadu, ali je Vasilije Vukajlović odbranio i postao heroj tima iz Budve.

Glendža sa šest i Novak Bajčeta sa pet golova predvodili su tim trenera Novice Rudovića, dok je Vasilije Vukajlović upisao 14 odbrana.

U redovima tima iz Bara koje predvodi trener Stevo Nikočević najbolji su bili Aleksa Ražnatović sa šest i Sava Ražnatović sa pet pogodaka, dok je Filip Junković imao deset uspješnih intervencija.

Trofej kapitenu Budvanske rivijere Budva Novaku Bajčeti uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

