Budvani dobili i drugi meč finala

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Budućnost Volleya 3:1 (25:14, 25:18, 24:26 i 25:18) i poveli 2:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budva je prvi međusobni duel pred svojim navijačima 3:0.

Do drugog trijumfa došla je nakon sat i 20 minuta igre.

U finalu se igra na tri pobjede.

Naredni meč biće odigran u ponedjeljak u Budvi.

Podgorički i budvanski tim petu sezonu zaredom igraju za šampionski pehar.

Budvani su u prethodne četiri godine bili uspješniji, a šest put u nizu brane šampionsku krunu.

