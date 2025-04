Budva startovala pobjedom

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve ostvarili su pobjedu na startu finalne serije plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Branilac trofeja savladao je večeras u Budvi ekipu Budućnosti 3:0 (25:19, 25:21 i 25:23).

Do pobjede došao je nakon sat i devet minuta igre.

Kapiten Budve Balša Radunović bio je najefikasniji sa 16 poena, Vasilije Milenković osvojio je 15, dok je sa 13 meč završio Miro Miljanić.

Na drugoj strani bolji od ostalih bili su Luka Lojić sa 14 i Aleksa Nikolić sa 13 poena.

Drugi meč biće odigran u petak u dvorani Morača (19.00).

U finalu igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS