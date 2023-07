Budva domaćin prvog Evropskog kupa u boksu

Podgorica, (MINA) – Evropski kup u boksu za seniore, na kome će nagradni fond biti million USD, biće održan u Budvi od 7. do 14. oktobra.

Iz bokserskog kluba (BK) Budva su kazali da su zahvaljujući povjerenju ključnjih ljudi iz svijeta boksa prema predsjedniku Bokserskog saveza Crne Gore Aleksandru Klemenku, kao i odličnom organizacijom svih dešavalja, dobili priliku da budu domaćini tog istorijskog sportskog događaja.

“Pred nama je veliki posao i sigruni smo da ćemo uspjeti da još jednom dokažemo da je Budva pored svih epiteta koji je krase i centar boksa”, naveli su iz BK Budva.

To će, kako su kazali, biti i velika šansa za crnogorske boksere da pokuđaju sebe da nametnu među seniorskom elitom Evrope.

