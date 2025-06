Budućnost Voli u finalu, meč viner Mekinli Rajt

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u finale Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Podgorici, u trećem meču polufinala, savladala Crvenu zvezdu 81:78 i sa 2:1 u seriji izborila veliko finale.

Odlučujuće poene postigaoje Mekinli Rajt, koji je uz zvuk sirene pogodio trojku.

U velikom meču, sa mnogo prekreta, Budućnost se bolje snašla u samom finišu, bila sretnija i koncentrisanija, za veliku pobjedu i finale.

Rajt je meč završio sa 28 poena.

Dvocifreni su bili još Džuan Morgan i Jogi Ferel sa po deset, dok je Kenan Kamenjaš ubacio osam poena.

U beogradskom timu najbolji je bio Jago Dos Santos sa 16, dok je Nemanja Nedović ubacio 14 poena.

Budućnost će u velikom finalu igrati sa Partizanom, koji je u majstorici bio bolji od Dubaija 114:97.

