Budućnost Voli sjutra u Novom Mestu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Novom Mestu protiv Krke utakmicu 28. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost je vodeći tim regionalnog šampionata,

sa 24 trijumfa, a uoči gostovanja Sloveniji nalazi se u seriji od pet pobjeda.

Prvi međusobni duel u dvorani Morača dobila je 97:87.

Krka je na 14. mjestu sa svega pet pobjeda.

“Krka je na svom terenu uvijek nezgodan protivnik, sigurno će tako biti i u ovoj utakmici. To je tim koji je bio blizu da savlada Partizan i Crvenu zvezdu, koji igra dobru košarku i moramo da budemo maksimalno fokusirani. Nema dileme da je pred ovaj meč najbitniji pristup”, rekao je trener Budućnosti Andrej Žakelj.

Centar Kenan Kamenjaš smatra da je Krka dobra ekipa i dobro vođena.

“Neće to biti jednostavan meč. Uz pravi pristup u energiju očekujem da upišemo novi trijumf i da budemo korak bliže prvom mjestu pred početak plej-ofa”, rekao je Kamenjaš.

Duel u Novom Mestu počeće u 17 sati.

