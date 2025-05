Budućnost Voli sjutra sa Crvenom zvezdom

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv Crvene zvezde na startu polufinalne serije plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je kao prvoplasirana završila regularni dio, a u četvrtfinalu je eliminisala Megu.

Crvena zvezda je bila četvrta, a duel sa podgoričkim sastavom izborila je pobjedom u dvomeču sa Igokeom.

Trener Andrej Žakelj kazao je da svi u klubu jedva čekaju da počne polufinale.

“Duga je pauza između četvrtfinala i sada, tako da mislim da smo imali dosta vremena da se odmorimo i pripremimo. Očekujem u ponedjeljak jedan dobar meč, prvo to, sa nadam se punom dvoranom, podrškom koju imamo”, kazao je Žakelj.

Govoreći o predstojećem duelu, slovenački stručnjak kazao je znaju kvalitet Crvene zvezde.

“Vratili su se neki povrijeđeni igrači. Sigurno je to tim nivoa Evrolige i čeka nas težak posao. Igramo na domaćem terenu i siguran da motivacije neće nedostajati igračima. Moramo da ispoštujemo dogovor. Lično mislim da ako smo na maksimumu, možemo da igramo protiv njih”, rekao je Žakelj.

Ove sezone oba tima slavila po jednom i to na gostujućim terenima.

Meč u dvorani Morača počeće u 21 sat.

U polufinalu igra se na dvije pobjede.

Drugi meč biće odigran u četvrtak u Beogradu.

U drugom polufinalu rivali su Partizan i Dubai.

