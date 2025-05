Budućnost Voli protiv Mege u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija u četvrtfinalu AdmiralBet ABA lige igraće protiv Mege, osmoplasirane ekipe na tabeli.

Budućnost je ranije osigurala prvo mjesto.

Sve dileme otklonio je Spartak, koji je u Zagrebu pobijedio Cibonu 108:72 i osigurao sedmu poziciju i okršaje sa Partizanom.

Budućnost je ove sezone jedini poraz u gostima u ABA ligi doživjela protiv Mege na Novom Beogradu – u 22. kolu bilo je 92:79 za domaćim tim.

Početak plej-ofa planiran je za 9. maj, igra se na dvije pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS