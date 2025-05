Budućnost Voli i Crvena zvezda sjutra za finale

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija i Crvene zvezde odigraće sjutra u Podgorici treći meč polufinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Rezultat u polufinalu je neriješen, pa će sjutrašnji duel odlučiti finalistu.

Odlučujući treći meč biće odigran gotovo pred praznim tribinama, jer je Budućnost, nakon incidenata u prvom meču, kažnjena zatvaranjem 70 odsto dvorane.

Trener Andrej Žakelj kazao je da, iako će igrati gotovo pred praznom dvoranom, to ne umanjuje njihovu želju za pobjedom.

“Napravićemo sve da dobijemo tu utakmicu, neke stvari moramo da promijenimo, pristup, čvrstinu i agresivnost iz prve utakmice i da pokažemo drugačije lice”, rekao je Žakelj.

On je naglasio da je ključ u odbrani, kao i fokus na male stvari.

“Zagrađivanje, skok, što manje izgubljenih lopti, male stvari koje su na kraju velike. To odlučuje utakmicu”, rekao je Žakelj.

Krilo podgoričkog tima Džuvan Morgan kazao je da je Crvena zvezda fantastičan tim.

“Očekujem da izađemo i da se borimo. Oba tima su sačuvala svoj domaći teren, kao što je i očekivano. Moramo da izađemo i igramo odbranu, trčimo, da radimo sve što smo radili u prvoj utakmici, da odigramo pametno, da igramo našu igru, da uzmemo naše šuteve i da pokađemo karakter i biće sve uredu”, rekao je Morgan.

Duel u dvorani Morača počeće u 21 sat.

