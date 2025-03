Budućnost Voli dočekuje Cedevita Olimpiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće večeras u Podgorici protiv Cedevita Olimpije utakmicu 21. kola Admiralbet ABA lige. Budućnost je u seriji od 11 mečeva bez poraza, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarila je 18 pobjeda. Prvi međusobni duel u Stožicama pripao je Budućnost Voliju 91:71. Slovenački sastav je peti na tabeli ABA lige, sa 12 pobjeda u 20 odigranih kola. Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati.

