Budućnost Voli bez četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da se plasiraju u četvrtfinale Eurokupa.

Budućnost je večeras u Ankari, u plej-of rundi, poražena od Turk Telekoma 93:73.

Domaćin je već u prvoj četvrtini, nakon serije od 13:0, stekao prednost od 15 poena (24:9).

Budućnost je u trećeoj četvrtini, u par navrata, zaostatak svela na šest poena, ali je turski predstavnik do kraja tog dijela ponovo stekao dvocifrenu prednost, koje je u finišu meča iznosila i 22 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Entoni Braunsa 20, dok je Kajl Aleksander ubacio 17 poena.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Flečer Megi sa 16, Kenan Kamenjaš je ubacio 12, a poen manje Mekinli Rajt.

Budućnost je porazom u Ankari završila nastup u Eurokupu ove sezone, dok će Turk Telekom u četvrtfinalu igrati protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS