Budućnost ubjedljiva protiv SC Derbija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poveli su 1:0 u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je danas u dvorani Morača savladala SC Derbi 84:65.

SC Derbi je bolje otvorio meč, nakon poena Ivana Bogdanovića poveo je 10:7, ali je Budućnost na krilima Andrije Slavkovića brzo preokrenula i do kraja nijer ispuštala vođstvo.

Budućnost su do pobjede vodili Flečer Megi sa 18 i Đorđe Jovanović sa 15, dok je poen manje ubacio Andrija Slavković.

U ekipi SC Derbija dvocifren je bio sam Igor Drobnjak sa 14 koševa.

U finalu igra se na dvije pobjede, a naredni meč na programu je u nedjelju.

