Budućnost ubjedljiva protiv Mege

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija upisali su pobjedu na startu četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim savladao je večeras u dvorani Morača ekipu Mege 96:80 i poveli 1:0 na startu plej-ofa.

Budućnost je opravdala ulogu favorita, od početka do kraja kontrolisala je meč i na kraju zasluženo slavila.

U finišu meča imala je prednost i od 22 poena (93:71).

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jogi Ferel sa 20, Kenan Kamenjaš je ubacio 15, a Nikola Tanasković 12 poena.

U ekipi Mege najbolji je bio Stefan Miljenović sa 30 koševa.

U četvrfinalu igra se na dvije pobjede.

Naredni meč na programu je u petak u Beogradu.

