Budućnost u finalu plej-ofa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija plasirali su se u finale plej-ofa prvenstva CRne Gore.

Budućnost je večeras u Bemaks areni, u drugom meču polufinala, savladala Podgoricu 102:72 i sa 2:0 u seriji izborila finale.

Prvi duel dobila je 97:85.

Branilac trofeja opravdao je ulogu favcorita, već u prvoj četvrtini stekao je dvocifrenu prednost, koju je rutinskom igrom uvećao do kraja.

Trener Andrija Žakelj šansu da upišu prve minute ukazao je četvorici juniora Vuku Krivokapiću, Luki Živaljeviću, Dušanu Tičiću i Milošu Kneževiću.

Sva četvorica upisali su se u strijelce, a najefikasniji od njih bio je Luka Živaljević sa osam poena.

Budućnost je do pobjede vodio Kenan Kamenjaš sa 21, Flečer Megi je ubacio 15, a poen manje Đorđe Jovanović.

U ekipi Podgorice najbolji je bio Petar Pinter sa 17, dok je 15 poena dodao Nikola Žižić.

Budućnost će u finalu igrati sa ekipom SC Derbija, koja je u dva meča bila bolja od Sutjeske.

Finalna serija igra se na tri pobjede.

