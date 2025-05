Budućnost šampion Regionalne lige

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Budućnosti novi su šampioni Regionalne lige, u konkurenciji igrača rođenih 2009. godine.

Budućnost je danas u Podgorici, u finalu završnog turnira osam najboljih ekipa, savladala splitski Jadran 14:9.

Podgorički sastav je i prvak države u tom uzrastu.

Kao trećeplasirani završio je Jadran iz Herceg NOvog, četvrto mjesto osvojila je Sava Šabac, slijede Košutnjak Partizan, Mladost Zagreb, Medvešćak i Radnički Kragujevac.

Budućnost je u grupi savladala Radnički Kragujevac 18:9, Košutnjak Partizan 13:6 i prvaka Hrvatske, ekipu Medvešćaka 14:11.

U četvrtfinalu nadigrala je Mladost Zagreb 14:6, a u polufinalu Savu Šabac 8:6.

Uspjeh Budućnosti upotpunio je Jakša Milanović, koji je proglašen za najboljeg golmana šampionata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS