Budućnost protiv jermenske Noe

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv jermenske Noe, odlučeno je danas žrijebom u Nionu.

Budućnost, koja je bila među nosiocima, prvi meč igraće u gostima.

Noa iz Armavira osnovana je prije samo osam godina, a prošle godine prvi put postala je šampion Jermenije.

Prvi mečevi na programu su 8. i 9. jula, dok su revanši sedam dana kasnije.

