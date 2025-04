Budućnost pobijedila Partizan

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Partizana 81:77, u utakmici 27. kola regionalne ABA lige.

Budućnost, koja je dobila i prvi međusobni duel u Beogradu 97:90, upisala je 24. trijumf i osamila se na prvom mjestu na tabeli.

Trijumfom u velikom derbiju napravila je veliki korak ka prvom mjestu pred plej-of.

U odličnom ambijentu domaćin je još jednom nadigrao evroligaša, kontrilisao je cijelu utakmicu i imao prednost, koja je bila i dvocifrena.

Partizan u većem dijelu nije imao rješenje, od kraja prve četvrtine jurio je rezultat.

Najbliži preokretu bio je početkom posljednjeg dijela, kod rezultata 68:62 imao je dva napada i otvorena šuta, ali nije uspio ih realizuje.

Budućnost je u 19. minutu prvi put stekla dvocifrenu prednost (41:31), dok je u 25. minutu razlika iznosila 13 poena (55:42).

Bilo je i 62:50, dok je u posljednjih deset minuta ušla sa vođstvo od 68:57.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Mekinli Rajt sa 17, Džuan Morgan je ubacio 14, a dvocifren je bio i Jogi Ferel sa 11 poena.

U ekipi Partizana najbolji je bio Karlik Džons sa 23 koša.

Budućnost Voli će u narednom kolu, 19. aprila, igrati u Novom Mestu sa Krkom.

