Budućnost, Petrovac, Arsenal i Bokelj bez licenci za UEFA takmičenja

Podgorica, (MINA) – Fudbalskim klubovima Budućnost, Petrovac, Arsenal i Bokelj odbojeni su zahtjevi za izdavanje licenci za UEFA klupska takmičenja za sezonu 2025/26 u prvostepenom postupku, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Petrovac nije dobio licencu zbog neispunjavanja finansijskih kriterijuma, a Arsenal i Bokelj zbog neispunjavanja finansijskih i personalno-administrativnih kriterijuma.

“Zahtjev Budućnosti odbijen je jer se Komisija nije mogla dovoljno uvjeriti u ispunjenost finansijskih kriterijuma na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije”, stoji u saopštenju Komisije za licenciranje klubova Fudbalskog saveza.

Navodi se da je Komisija, uUvidom u dokumentaciju, a na osnovu dokaza o ispunjenosti kriterijuma, jednoglasno odlučila da se izda licenca za takmičenja u organizaciji UEFA za fudbalske klubove Dečić, Sutjeska i Mornar, kao i ženskim timovima Budućnost i Breznica.

“Klubovi koji nijesu ispunili propisane uslove i čiji su zahtjevi odbijeni, imaju pravo žalbe na odluku prvostepene Komisije”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da je Komisija razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet kriterijuma – sportski, infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski, a na osnovu izvještaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno.

