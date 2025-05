Budućnost osvojila trofej na Žabljaku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija pobjednici su prvog Prvomajskog turnira u konkurenciji mlađih pionira na Žabljaku.

Budućnost je danas u finalnom meču savladala domaći Durmitor 58:56.

Kao trećeplasirana završila je ekipa Pljevalja, koja je u meču za konačan plasman slavila protiv Dečića.

Turnir je odigran u čast prve godišnjice kluba sa Žabljaka.

Organizator turnira bio je Sportski centar Žabljak, u saradnji sa KK Durmitor.

U okviru turnira organizator je svim učesnicima obezbijedio šetnju do Crnog jezera.

