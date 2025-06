Budućnost nemoćna u Areni, Partizan novi šampion

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija nijesu uspjeli da izbore majstoricu u finalu plej-ofa Admiralbet ABA lige.

Budućnost je večeras u Beogradu, u četvrtom meču finala, poražena od Partizana 90:75, koji je sa 3:1 u seriji osvojio osmi regionalni trofej.

Bez povrijeđenog Mekinlija Rajta podgorički tim nije mogao više, dvije četvrtine bio je ravnopravan, dok je u trećoj potpuno “nestao sa terena”.

Partizan je u Beogradskoj areni od starta bio bolji rival i bolje napadački raspoložen, konstantan u odbrani, tako da nijednog trenutka pobjeda nije dolazila u pitanje.

Budućnost je podbacila u odbrani, imala je loš defanzivni skok i slabe procente iz igre.

Loš početak treće četvrtine i serija od 9:0

trasirala je domaćinu put do pobjede i titule.

Partizan je u 25. poveo 65:49, ali je Budućnost u finišu te četvrtine uspjela da smanji na 68:59, a imala je napad da se potpuno vrati u meč.

Početak posljednjeg dijela i vraćena dvocifrena prednost ugasili su i posljendju nadu da se može do preokreta.

U pobjedničkom timu najefikasniji su bili Brendon Dejvis i Sterling Braun sa po 18, dok je poen manje ubacio Karlik Džons.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Jogi Ferel sa 23 koša.

