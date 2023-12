Budućnost na turniru u Slovačkoj

Podgorica, (MINA) – Takmičari karate kluba Budućnost nastupiće sjutra na turniru Rudolf Farmadin memori u slovačkoj Nitri, saopšteno je iz podgoričkog karate kluba.

U okviru turnira održan je seminar , na kojem je jedan od instruktora bio i direktor karate kluba Budućnost, Rajko Vujošević.

Na internacionalnom turniru nastupiće 615 takmičara iz 65 klubova, koji će se nadmetati samo u borbama.

Organizator turnira je Karate klub Nitra i nekadašnji šampion Evrope i svijeta, Klaudio Farmadin.

