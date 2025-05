Budućnost kažnjena sa 40 hiljada EUR i zatvaranjem gotovo 60 odsto tribina

Podgorica, (MINA) – Košarkaški klub Budućnost Voli zbog loše organizacije prve utakmice polufinala kažnjen je sa 40.000 EUR i zatvaranjem oko 60 odsto tribina na sljedećem meču u ABA ligi, objavljeno je na zvaničnom sajtu tog takmičenja.

Navodi se da su kazne izrečene zbog bacanja tvrdih i mekih predmeta na teren, korišćenja pirotehnike i lasera, kao i vrijeđanja gostujućeg tima i trećih lica.

“Zatvaranje dijela tribina za narednu domaću utakmicu u AdmiralBet ABA ligi obuhvata sljedeće sektore: (I) 1L; (II) 3L; (III) 3D; (IV) 4L; (V) 4D; (VI) 6L; (VII) 6D; (VIII) 7L; (IX) 7D; (X) 8L; i (XI) 8D, uz izuzetak svečane lože, (XII) sjedišta na teleskopskoj tribini, iza koša, odmah pored tunela, i (XIII) sjedišta uz teren direktno iza koševa, kako je prikazano na slici ispod, označeno plavom bojom”, piše u saopštenju.

Kažnjen je i košarkaš Crvene zbezde Nikola Kalinić, sa tri utakmice neigranja, koji je predmetima sa terena gađao publiku u dvorani Morača.

Kalinić će morati da plati i 100 EUR.

Kažnjen je i košarkaš Partizana, Ajzea Majk. On je tokom prvog meča protiv Dubaija nasrnuo na sudije, pa će propustiti naredni okršaj u seriji, a moraće i da plati dvije hiljade EUR.

